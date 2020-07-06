06 Temmuz 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Kartal Özmızrak'tan Darüşşafaka'ya duygusal veda! İspanyol ekibine transfer oldu!

Kartal Özmızrak İspanyol ekibine transfer oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

forma giyen başarılı basketbolcu , İspanya ekibi Obradoiro'ya oldu. Ayrılığı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kartal Özmızrak, Darüşşafaka'ya duygusal veda bir şekilde veda etti.

İspanyol kulübü Obradoiro'nun 2 yıllık anlaşmayı duyurmasının ardından , sosyal medya hesabından bir veda masajı yayınladı. Kartal Özmızrak, sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"5 yıl önce çatısı altına girdiğim, 3 yıl gururla formasını terlettiğim 'dan yeni bir serüvene başlamak üzere ayrılıyorum. 3 yıl içerisinde ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu, Türkiye Kupası finali de dahil olmak üzere birçok anlamlı ve güzel galibiyetler yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar ve hatırlanacak anılar biriktirdim. Şimdi kariyerime her zaman hedeflerimden biri olan İspanya'da devam edeceğim. Üzerimde emeği olan yöneticilere, antrenörlere, emektar kulüp çalışanlarımıza, her zaman desteğini hissettiğimiz taraftarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir."

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