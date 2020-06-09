09 Haziran 2020, Salı

BASKETBOL

San Antonio Spurs'te sakatlık şoku! LaMarcus Aldridge sezonu kapattı

Spurs'te sakatlık şoku! Sezonu kapattı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Amerikan Basketbol Ligi () takımlarından 'te sakatlık şoku... Takımın yıldız ismi sezonu kapattı.

takımlarından 'ün yıldız basketbolcusu , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

NBA internet sitesinden yapılan açıklamada, Batı Konferansı ekiplerinden San Antonio Spurs'ün deneyimli oyuncusu LaMarcus Aldridge'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Sağ omzundan ameliyat edilen Aldridge'in sezonun geri kalanında görev alamayacağı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, NBA'de geride kalan sezonda 18.9 sayı, 7.4 ribaund, 2.4 asist ve 1.6 blok ortalamalarıyla oynamıştı. Corona virüsü nedeniyle ertelenen NBA'de sezonun kalan bölümü için yapılan yeni formata göre Spurs, 22 takım içerisinde yer alıyor.

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