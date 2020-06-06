06 Haziran 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Kevin Durant sezonun kalan kısmında oynayacak mı? Açıklama geldi

Sezonun kalan kısmında oynayacak mı? Açıkladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Amerikan 'nde () forması giyen ve geçtiğimiz sezon aşil tendonundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon forma giyemeyen yıldız basketbolcu , rutin çalışmalara başladığını ancak sezonun geri kalanında forma giymeyeceğini söyledi.

Durant, ABD basınına yaptığı açıklamada, rutin çalışmalara başladığını belirterek, "Ciddi bir sakatlıktan sonra kendimi yeniden bir basketbolcu gibi hissedebiliyorum. Geçen yılki planlamamıza sadık kalacağım. Yeni sezonu beklemek, benim için daha iyi olacak. Gelecek ayki yoğun maç temposunu kaldırabileceğimi düşünmüyorum. Bu yüzden sezonun kalanında oynamayacağım." ifadelerini kullandı.

Mart ayında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 31 yaşındaki Durant, hastalığı atlattığını ve sağlığının iyi olduğunu da belirtti.

Geçen yıl haziran ayında Golden State Warriors forması giyerken 'a karşı oynanan final serisi 5. maçında sakatlanan Durant'in aşil tendonu kopmuştu.

Salgın nedeniyle martta ara verilen NBA'in 31 Temmuz'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu.

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