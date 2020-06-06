06 Haziran 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Sloukas ayrılıyor

Sloukas ayrılıyor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 06.06.2020

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Sloukas'ın, kariyerini ülkesi Yunanistan'da devam ettirme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Sloukas'ın, kariyerini ülkesi Yunanistan'da devam ettirme kararı aldığı öğrenildi. 'in de ilgilendiği Yunan basketbolcunun, ile 3 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Sloukas, daha önce "Obradovic giderse, başka takıma transfer olabilirim" demişti. Sloukas, F.Bahçe'de oynadığı 25 maçta 11.6 sayı ortalamasıyla oynadı.
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