27 Ağustos 2020, Perşembe

BASKETBOL

NBA'de play-off maçları devam edecek mi? Oyuncular kararını verdi

Play-off maçları devam edecek mi? Oyuncular kararını verdi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Amerikan 'nde () oyuncular, siyahi vatandaş 'in polis tarafından vurulmasına tepki olarak maçlara çıkmama kararı almış ve NBA maçları iptal etmişti. Müsabakaların iptal edilmesinin ardından kalan maçların oynanıp oynanmayacağı merak konusu olurken, yapılan görüşmelerin ardından oyuncuların play-off maçlarını tamamlamaya karar verdikleri öğrenildi.

oyuncuları, 'nin Wisconsin eyaletinde siyahi vatandaş 'in polis tarafından vurularak ağır yaralanmasının ardından play-off maçlarına çıkmama kararı almışlardı.

Oyuncuların bu tutumu sonrası NBA yöneticileri müsabakaları erteleme kararı almış ve oyuncularla bir toplantı düzenlenmişti. Basketbolcuların yapılan görüşmenin ardından play-off maçlarını tamamlama konusunda anlaşma sağladıkları öğrenildi.

Bu gece oynanması planlanan Utah Jazz-Denver Nuggets, Toronto-Raptors-Boston Celtics ve Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers maçları da ertelenerek yeni bir fikstür yapılacak.

FUTBOLDA 5, BEYZBOLDA 3 MAÇ ERTELENDİ

ABD'de NBA'in yanı sıra Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) 5, 'nde (MLB) 3 karşılaşma protestolar nedeniyle ertelendi.

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