01 Haziran 2020, Pazartesi

BASKETBOL

İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi!

İngiltere Basketbol Ligi iptal edildi!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'de iptal edildi.

() 2019-2020 sezonu yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

BBL'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kulüplerin oy birliği ile bu sezonu şampiyon ilan edilmeden iptal edilmesini karalaştırdığı duyuruldu.

2020-2021 sezonu ile devam edilecek ligin formatında değişiklik olmayacağı belirtildi.

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