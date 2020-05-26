Andre Drummond 164 dolar hesaba 1000 dolar bahşiş bıraktı

Cleveland Cavaliers'ın yıldız basketbolcusu Andre Drummond, yemek yemek için gittiği restoranda 164 dolar tutan hesabı öderken garsona 1000 dolar bahşiş bıraktı. Andre Drummond'un bu davranışı övgü topladı.

Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Andre Drummond, yemek yemek için gittiği bir restoranda garsona 1000 dolar bahşiş bıraktı. Sosyal medyadan Drummond'un adisyonunu paylaşan restoran garsonu Kaxandra Diaz, "Nasıl tepki vereceğimi bilemedim ve dikkat çekmek de istemedim. Bıraktığı bahşişi görünce mutluluktan gözlerim doldu. İnsanların bu zor zamanda böyle nezaket dolu davranışları harika. Asla unutamayacağım bir olay" dedi. Andre Drummond adisyonu paylaştıktan sonra kendisini sosyal medyadan etiketleyen garsona ve restoranın misafirperverliğine teşekkür etti.

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