Ergin Ataman: Kırılmadık rekor bırakmayan oyuncularıma teşekkür ediyorum
THY Avrupa Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'in corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi. Ataman, "Avrupa Ligi tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona’nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.
Ataman, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine Avrupa Ligi yönetiminin aldığı kararı değerlendirdi.
İyi bir sezon geçirdikleri THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:
"19 Mayıs 2019 akşamı Dörtlü Final'inde CSKA Moskova'ya kaybettiğimiz andan itibaren tek düşüncemiz THY Avrupa Ligi kupasını ülkemiz getirmekti. Bu amaç doğrultusunda ortaya müthiş bir emek koyan ekibime, oynadıkları basketbol ile taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirini kazanan, Avrupa Ligi tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her maç Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurup muhteşem bir atmosfer yaratan ortalama 13 bin 113 taraftarımıza ve ekran başında bizi destekleyen tüm basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum."
THY Avrupa Ligi'nde sezonun Covid-19 nedeniyle 12 Mart'ta durdurulduğunu hatırlatan tecrübeli başantrenör, "THY Avrupa Ligi organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adım atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk. Salgının dünyada ve ülkemizde can kayıplarına yol açması ve olası risk faktörünün devam etmesi dolayısıyla Avrupa Ligi yönetiminin tüm çabalara karşın bu yıl ligi iptal etme kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, Covid-19 pandemisi süresince dünyada ve Türkiye'de hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını aktararak, "Tedavi süreci devam eden hastalara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte insanlığın sağlığı için kendi hayatlarını riske atarak canla başla mücadele eden tüm sağlık personellerine şükranlarımı sunuyorum. 25 Mayıs 2020'de ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, tüm dünyanın sağlık ve coşkuya kavuşacağı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle..." şeklinde ifadelerle değerlendirmesini tamamladı.
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