25 Mayıs 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Ergin Ataman: Kırılmadık rekor bırakmayan oyuncularıma teşekkür ediyorum

Ergin Ataman'dan Euroleague yorumu
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

ekiplerinden 'in başantrenörü , Euroleague'in corona virüsü salgını nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi. Ataman, "Avrupa Ligi tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri ve ’nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Ataman, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesine yönetiminin aldığı kararı değerlendirdi.

İyi bir sezon geçirdikleri Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"19 Mayıs 2019 akşamı 'inde CSKA 'ya kaybettiğimiz andan itibaren tek düşüncemiz THY Avrupa Ligi kupasını ülkemiz getirmekti. Bu amaç doğrultusunda ortaya müthiş bir emek koyan ekibime, oynadıkları ile taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirini kazanan, Avrupa Ligi tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri ve 'nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her maç Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurup muhteşem bir atmosfer yaratan ortalama 13 bin 113 taraftarımıza ve ekran başında bizi destekleyen tüm basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum."

THY Avrupa Ligi'nde sezonun Covid-19 nedeniyle 12 Mart'ta durdurulduğunu hatırlatan tecrübeli başantrenör, "THY Avrupa Ligi organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adım atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk. Salgının dünyada ve ülkemizde can kayıplarına yol açması ve olası risk faktörünün devam etmesi dolayısıyla Avrupa Ligi yönetiminin tüm çabalara karşın bu yıl ligi iptal etme kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

, Covid-19 pandemisi süresince dünyada ve 'de hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle andığını aktararak, "Tedavi süreci devam eden hastalara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte insanlığın sağlığı için kendi hayatlarını riske atarak canla başla mücadele eden tüm sağlık personellerine şükranlarımı sunuyorum. 25 Mayıs 2020'de ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, tüm dünyanın sağlık ve coşkuya kavuşacağı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle..." şeklinde ifadelerle değerlendirmesini tamamladı.

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