23 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Shane Larkin'den Euroleague yorumu!

Shane Larkin'den Euroleague yorumu!
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.05.2020

Kariyerine 'te sürdüren , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden ara verilen Avrupa Ligi'nin () yeniden başlamaması gerektiğine inandığını söyledi.

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyuncuların fiziksel ve zihinsel anlamda form tutmakta zorlandığını belirterek, "Olası geri dönüş, virüse yakalanma riski dışında birçok sakatlık ihtimalini de beraberinde getiriyor. , dünyanın en iyi liglerinden biri. Her takım, şampiyonluk yolunda eşit fırsatı hak ediyor. Euroleague şampiyonu, kimin antrenman yapma imkanı olduğu ya da olmadığına göre belirlenmemeli. Antrenörler ve oyuncular olarak tüm sezon boyunca sıkı çalışma, her maça en iyi takımı sürme kriterleri doğrultusunda belirlenmeli. Bu uzun ara, açıkça kimi oyuncu ve takımlara adil olmayan bir avantaj oluşturuyor" dedi.

"RİSK ALTINDA OLACAĞIZ"

Oyuncular olarak risk altında olduklarını belirten Larkin, "Bu, sezon başında koyduğumuz hedefti ancak şu an gerçekçi olmak gerekirse herkesin sağlığı ve güvenliği çok daha önemli. Aynı durumda olan herkes adına sesimi duyurmak istedim çünkü sezonun devam etmesi durumunda biz oyuncular, risk altında olacağız. Görüşümün, basketbol oynamayı istememekle ilgisi yok. Herkes kadar biz de basketbolu özledik. Çoğu oyuncunun basketbol oynamak için doğru zaman olmadığını hissettiğini biliyorum. Ben de aynı şekilde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

NBA efsanesi corona virüsüne yakalandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
NBA efsanesi corona virüsüne yakalandı! NBA efsanesi corona virüsüne yakalandı!
Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti Anadolu Efes corona virüsü testinden geçti
Kobe Bryant mafya tarafından zehirlendi "Kobe Bryant mafya tarafından zehirlendi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör