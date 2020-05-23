23 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA efsanesi Patrick Ewing yeni tip corona virüsüne yakalandı!

NBA efsanesi corona virüsüne yakalandı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

NBA takımlarından New York Knicks'in efsane basketbolcularından Patrick Ewing, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü 3 yıldır sürdüren Ewing, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife alınmamalı. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Knicks'in sembol oyuncularından 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve 'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.

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