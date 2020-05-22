22 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Anadolu Efes'e test

Anadolu Efes'e test
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

, bugün corona virüsü testinden geçecek. Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada Avrupa Ligi'nin başlama ihtimaline karşı virüs testinin yapılacağı belirtildi.

, bugün corona virüsü testinden geçecek. Yapılan açıklamada; Avrupa Ligi'nin devamı ihtimali ve hazırlık kampı için; corona virüsü testi yapılacağı bildirildi.
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