18 Mayıs 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Michael Jordan'ın ayakkabısına servet ödediler! Tam tamına...

Jordan'ın imzalı ayakkabısına servet!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Amerika Basketbol Ligi'nin () yaşayan efsanelerinden 'ın imzalı ayakkabısı açık arttırmayla satıldı. Efsane basketbolcunun ayakkabısı 560 bin dolara alıcı buldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nin () efsane isimlerinden 'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.

Jordan'ın 1985'te ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.

'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.

Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.

Michael Jordan dev teklifi reddetti! haberin devamı

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