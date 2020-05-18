Michael Jordan'ın ayakkabısına servet ödediler! Tam tamına...
Amerika Basketbol Ligi'nin (NBA) yaşayan efsanelerinden Michael Jordan'ın imzalı ayakkabısı açık arttırmayla satıldı. Efsane basketbolcunun ayakkabısı 560 bin dolara alıcı buldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden Michael Jordan'ın açık artırmaya çıkarılan imzalı ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı buldu.
Jordan'ın 1985'te Chicago Bulls ile NBA'deki ilk sezonunda giydiği imzalı ayakkabının açık artırması, müzayede şirketi Sotheby'ın internet sitesinden gerçekleştirildi.
Koleksiyoner Jordan Geller'ın 2012'den bu yana sahip olduğu ABD'li efsane basketbolcunun maç ayakkabısı, 560 bin dolara alıcı bularak beklenenden yaklaşık 4 kat fazla fiyata satıldı.
Öte yandan, müzayedede satılan bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata ulaşılarak rekor kırıldı.
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