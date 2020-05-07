Datome: Türkiye ile gurur duydum
Fenerbahçe Beko’nun İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine tıbbi yardım yapan Türkiye’yle gurur duyduğunu dile getirdi
F.Bahçe Beko ile tarihi başarılara imza atan Datome, İtalya'daki günlerini anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu süreci ülkesi İtalya'da geçiren Datome, Türkiye'nin, İtalya'nın yanı sıra dünyadaki birçok ülkeye yardım yaptığının hatırlatılması üzerine, "Türkiye'ye çok minnettarım ve Türkiye'yle çok gurur duyuyorum. Türkiye, İtalya'ya yardım eden ilk ülkelerden biri. Bu, bizim için çok önemli. Şu an bütün dünyanın birbirine birlik olup yardım etme zamanı. O yüzden böyle şeylerin daha fazla medyada yer alması gerekir" değerlendirmesinde bulundu. 32 yaşındaki İtalyan sporcu, Türkiye'nin salgınla iyi bir mücadele verdiğini de dile getirdi.
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