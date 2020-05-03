03 Mayıs 2020, Pazar
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Başakşehir gençleşecek
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali, Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir gelecek sezonun planlamalarını yapıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finali, Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Başkan Göksel Gümüşdağ ile teknik direktör Okan Buruk yaptığı görüşmede takımı gelecek sezon gençleştirme kararı aldı. 24 kişilik kadroda 14 tane 30 yaş üzeri oyuncunun bulunması dikkat çekiyor.
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