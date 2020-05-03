03 Mayıs 2020, Pazar

BASKETBOL

Başakşehir gençleşecek

Başakşehir gençleşecek
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Avrupa Ligi'nde çeyrek finali, Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir gelecek sezonun planlamalarını yapıyor.

Avrupa Ligi'nde çeyrek finali, Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Başakşehir gelecek sezonun planlamalarını yapıyor. Başkan ile teknik direktör yaptığı görüşmede takımı gelecek sezon gençleştirme kararı aldı. 24 kişilik kadroda 14 tane 30 yaş üzeri oyuncunun bulunması dikkat çekiyor.
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