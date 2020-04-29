29 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Dr. Anthony Fauci kötü haberi verdi! NBA iptal edilebilir

Uzman doktor kötü haberi verdi!
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Ulusal Alerji ve Enstitüsü Direktörü Dr. , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Fauci, "Eğer güven ortamı sağlanamazsa bu sene spor yapılamaz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Salgın ve Enstitüsü Başkanı Dr. , kötü haberi duyurdu.

Başkanı 'ın ekibinde yer alan Fauci, corona virüsü salgınının tamamen kontrol altına alınmadan spor organizasyonlarının yeniden başlayamayacağını dile getirdi.

Post'a konuşan Fauci, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullanarak de dahil tüm organizasyonların iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.

Corona virüsü salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 998 bin 490'a ulaşmış durumda.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
İdmanlar başlıyor İdmanlar başlıyor
NBA'de antrenmanlar start alıyor NBA'de antrenmanlar start alıyor
Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör