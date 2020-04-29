Dr. Anthony Fauci kötü haberi verdi! NBA iptal edilebilir
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doktor Fauci, "Eğer güven ortamı sağlanamazsa bu sene spor yapılamaz" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, kötü haberi duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde yer alan Fauci, corona virüsü salgınının tamamen kontrol altına alınmadan spor organizasyonlarının yeniden başlayamayacağını dile getirdi.
New York Post'a konuşan Fauci, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullanarak NBA de dahil tüm organizasyonların iptal edilebileceğinin sinyalini verdi.
Corona virüsü salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunan ABD'de toplam vaka sayısı 998 bin 490'a ulaşmış durumda.
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