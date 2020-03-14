14 Mart 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Galatasaray: 80 - Fenerbahçe: 77 l MAÇ SONUCU

Derbide kazanan Galatasaray
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında evinde ’yi ağırladı. Galatasaray, müsabakadan 80-77’lik galibiyetle ayrıldı.

Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx
: xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4
Başantrenör: Efe Güven
: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9
Başantrenör: Victor Lapena
1. periyot: 18-18
Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)
5 faul: Hartley (Galatasaray)

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