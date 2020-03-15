15 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı saat kaçta? hangi kanalda?
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 Giriş Tarihi: 15.03.2020

ING Ligi’nin 23’üncü haftasında Beko, Basketbol’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Tofaş, Afyon Belediyespor’u mağlup ederek 5. sırada yerini aldı. ’nun ise 1 maç eksiği bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Sompo Sigorta’yı yenen Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Tofaş ? Hangi kanalda?

Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Obradovic'in öğrencileri şampiyonluk hedefinden kopmuş değil. Beko'nun ligde 1 maç eksiği bulunuyor. 16 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan , 15 galibiyet 7 mağlubiyetle oynayan 'ı konuk edecek.

FENERBAHÇE BEKO-TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Tofaş mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele bugün 13:00'da başlayacak. Hakem 3'lüsünde Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin ve Alper Özgök 3'lüsü yönetecek. Maçı Tivibu Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.

Karşılaşma, Türkiye Federasyonu'nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.

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