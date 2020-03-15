Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı saat kaçta? hangi kanalda?
ING Basketbol Ligi’nin 23’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, Tofaş Basketbol’u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Tofaş, Afyon Belediyespor’u mağlup ederek 5. sırada yerini aldı. Fenerbahçe Beko’nun ise 1 maç eksiği bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Sompo Sigorta’yı yenen Fenerbahçe ise 4. sırada yer alıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Tofaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Obradovic'in öğrencileri şampiyonluk hedefinden kopmuş değil. Fenerbahçe Beko'nun ligde 1 maç eksiği bulunuyor. 16 galibiyet ve 5 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 15 galibiyet 7 mağlubiyetle oynayan Tofaş'ı konuk edecek.
FENERBAHÇE BEKO-TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Tofaş mücadelesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Mücadele bugün 13:00'da başlayacak. Hakem 3'lüsünde Mehmet Karabilecen, Mehmet Şahin ve Alper Özgök 3'lüsü yönetecek. Maçı Tivibu Spor'dan canlı izleyebilirsiniz.
Karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirler doğrultusunda; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına seyircisiz oynanacak.
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