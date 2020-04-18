18 Nisan 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'den flaş corona virüsü kararı

NBA'den flaş corona virüsü kararı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarının askıya alınmasına neden olan corona virüsü salgını nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25'lik bir kesinti yapılacağı açıklandı.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.

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