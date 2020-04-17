17 Nisan 2020, Cuma

BASKETBOL

Bıyıktay: İşimiz zor

Bıyıktay: İşimiz zor
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü , ertelenen ligin bu sezon için oynanmasının kolay olmadığını söyledi.

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın başantrenörü , ertelenen ligin bu sezon için oynanmasının kolay olmadığını söyledi. Bıyıktay, "Ülkesine gitmiş oyuncuyu geri getiremezsiniz. Bazı takımlar oyuncularla anlaşarak kontratlarını feshetti, gelmeleri mümkün değil. Gönlüm oynanmasından yana ama kolay değil. TBF ve FIBA'nın bazı kolaylıklar sağlaması lazım" dedi.
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