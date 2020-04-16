Mart ayında basketbol haberlerinde takım olarak en çok Fenerbahçe Beko konuşuldu.

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ayında basketbol haberlerinde takım olarak en çok Fenerbahçe Beko konuşuldu. Sarı-lacivertli takım, koronavirüse yakalanan isimleriyle gündemde yer aldı. Oyuncular evde karantinaya alınırken, idari heyetteki isimler tedavilerinin ardından taburcu oldu.