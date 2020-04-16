16 Nisan 2020, Perşembe

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko konuşuldu

Fenerbahçe Beko konuşuldu
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

ayında basketbol haberlerinde takım olarak en çok Fenerbahçe Beko konuşuldu.

ayında basketbol haberlerinde takım olarak en çok Fenerbahçe Beko konuşuldu. Sarı-lacivertli takım, koronavirüse yakalanan isimleriyle gündemde yer aldı. Oyuncular evde karantinaya alınırken, idari heyetteki isimler tedavilerinin ardından taburcu oldu.
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