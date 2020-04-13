13 Nisan 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Karl-Anthony Towns'un acı günü! Annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

NBA yıldızının acı günü! Corona virüsüne yenik düştü
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

Amerikan (NBA) ekiplerinden , yıldız oyuncuları Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns'ın yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

NBA ekiplerinden 'ta forma giyen Karl-Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Towns hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, bir aydan fazla süredir tedavi gören Jacqueline Towns'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Jacqueline son derece sevgi dolu bir insandı. Towns ailesi büyük kayıplarından dolayı oldukça üzgündür." ifadelerine yer verildi.

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