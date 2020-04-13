Karl-Anthony Towns'un acı günü! Annesi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen basketbolcu Cappie Pondexter'a göndermede bulundu. Alben, ABD'li oyuncunun sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde yaptığı "Galatasaray yok! Biz hep daha büyük olacağız" açıklamasına "Galatasaray var canım.' 6 yıl önceyi hatırlayın" diyerek 2014 yılında iki takım arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın kazandığı Euroleagune finaline atıfta bulundu.