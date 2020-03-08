08 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

NBA'de Joakim Noah Los Angeles Clippers'ta

Joakim Noah LA Clippers'ta
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Clippers'ın, serbest oyuncu olan pivot ile anlaşmayı düşündüğü ifade edildi. Önceki sezon forması giymiş olan Noah'nın anlaşmasının, 10 günlük bir anlaşma olduğu belirtildi.

35 yaşındaki oyuncu, benchine savunma temelli bir oyuncu eklemek isteyen bir playoff takımı için, değerli bir kadro derinliği parçası olarak uzun süredir spekülasyon konusu olmuştu.

Noah, Dwight Howard ile anlaşmadan önce Lakers ile çalışmıştı ve bu sezonun başlarında yeterliliği bulunmayan Dallas Mavericks ile de temasa geçmişti.

Clippers, ligde kadro boşluğu bulunan takımlardan biriydi ve bu nedenle Noah'ı barındırmak için sonradan bir hamle yapmak zorunda kalmayacak.

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