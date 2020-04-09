09 Nisan 2020, Perşembe

BASKETBOL

Türkiye Basketbol Federasyonu'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek

TBF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

, corona virüs salgını nedeniyle başlatılan 'na 1 milyon TL bağışlayarak destek olduklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı 'nı olarak tüm gücümüzle destekliyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yaptığı toplantıda; ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanyaya, tamamı federasyonun öz gelirlerinden karşılanmak üzere 1.000.000 TL destekte bulunma kararı almıştır.

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Ülkemizin geçmekte olduğu bu zorlu süreçte; "Biz bize yeteriz" diyor ve yaşadığımız küresel koronavirüs tehdidine karşı tüm dünyaya örnek olacak bir toplumsal dayanışmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, sporun birleştirici gücü ile ülkemizin güçlü yarınları için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; dünyayı etkisi altına alan salgın karşısında ülkemize büyük hizmetlerde bulunan sağlık çalışanlarımıza ve kampanyaya destekte bulunan herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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