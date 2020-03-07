07 Mart 2020, Cumartesi
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Potada derbi heyecanı
Giriş Tarihi: 07.03.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta heyecanı başlıyor.
ING Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçlarının program şöyle: BUGÜN: 13.00 Karşıyaka-Bahçeşehir, 15.15 Orman-T.Telekom, 20.00 Arel Üni. Büyükçekmece- Bursa. YARIN: 13.00 Teksüt Bandırma-İTÜ, 15.15 Beşiktaş-F.Bahçe, 17.30 TOFAŞ- Afyon, 17.30 Darüşşafaka- G.Saray, PAZARTESI: 20.00 A.Efes-Gaziantep.
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