26 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'ndan "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye hediye

Hidayet Türkoğlu'ndan evde kaldığını gösteren 100 kişiye hediye
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

Federasyonu Başkanı , yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kaldığını" gösteren 100 kişiye, "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğini duyudu.

, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da destek verdiği sosyal medyadaki kampanyaya kendisini davet eden Milletvekili 'ya cevap vererek, "Değerli büyüğüm Sayın Saffet Sancaklı'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında '#EvdeKalTürkiye' etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye ''nin Aşkı' kitabını hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, milli basketbolcular , ve 'ı da kampanyaya katılmaya davet etti.

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