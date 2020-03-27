Ergin Ataman'dan corona virüsü itirafı! "Eğer Euroleague tescil edilirse..."
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli koç, THY Euroleague'in tescil edilip edilmeyeceğiyle ilgili "Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague hakkında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, liglerin bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı olduğunu söyledi.
"SPORTİF RUHA AYKIRI"
Ergin Ataman, "Liglerin, EuroLeague'in bugünkü haliyle tescil edilmesi sportif ruha aykırı. Tabii ki haziran ayına geldiğimiz zaman maçlar oynanmayacak durumdaysa bir karar verilmek zorunda kalınacak. Bugün için optimist olup ileriyi düşünmek en iyisi." dedi.
"DİYELİM Kİ ŞAMPİYON İLAN EDİLDİK..."
Ataman, "Euroleague'de sürecin izlenip mayıs ayının sonuna doğru bir karar verilmesi konusunda bir uzlaşma oldu. İstenilen, sonuna yaklaşılan büyük spor organizasyonlarının, maçlar ile sona erdirilmesi. Diyelim ki lig tescil edildi ve şampiyon ilan edildik. Final heyecanını yaşamayınca, kupayı doyasıya kaldıramayınca veya kaybederseniz üzülmeyince bunun bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
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