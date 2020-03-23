23 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Nando De Colo kızıyla çalıştı

Nando De Colo kızıyla çalıştı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği Fenerbahçe Beko'da, yıldız oyuncu Nando De Colo'dan mesaj var. Takımın oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda De Colo, "Çocuklarımızı aktif tutalım." yorumunda bulundu.

Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği Fenerbahçe Beko'da, yıldız oyuncu Nando De Colo'dan mesaj var. Takımın oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda De Colo, "Çocuklarımızı aktif tutalım." yorumunda bulundu.
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