Nando De Colo kızıyla çalıştı

Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği Fenerbahçe Beko'da, yıldız oyuncu Nando De Colo'dan mesaj var. Takımın oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda De Colo, "Çocuklarımızı aktif tutalım." yorumunda bulundu.

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Yeni tip Koronavirüs'ün etkilediği Fenerbahçe Beko'da, yıldız oyuncu Nando De Colo'dan mesaj var. Takımın oyun kurucusu De Colo, evde çalışmalarını çocuğuyla beraber sürdürüyor. Sosyal medyadan paylaştığı mesajda De Colo, "Çocuklarımızı aktif tutalım." yorumunda bulundu.