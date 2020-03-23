Basketbolda corona virüsü alarmı!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun, bazı oyuncularda ve idari kadroda corona virüs belirtileri görülmesi üzerine ligden 5 ekip daha kırmızı alarm verdi. Sarı-lacivertli ekibin karşılaştığı Anadolu Efes, Bursaspor ve Türk Telekom'da da panik başladı. Son dakika corona virüs haberleri...

Fenerbahçe Beko geçtiğimiz günlerde kötü bir haberle karşı karşıya kalmıştı. Sarı-lacivertli ekipten 4 isim ve 1 idareci corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Basketbolcular için ikinci test sonucu beklenirken, ismi açıklanmayan idarecinin testinin pozitif çıktığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası 5 kulüpte daha kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe 8 Mart'ta Beşiktaş, 15 Mart'ta TOFAŞ ile oynamıştı. Beşiktaş'ta virüs şüphesine rastlanmasa da önlem olarak herkese test yapılabileceği belirlendi.

TOFAŞ ise takımdaki tüm isimlerin sağlık durumlarının sürekli kontrol edildiğini açıkladı. Beşiktaş'ın 11 Mart'ta karşılaştığı Türk Telekom ve 15 Mart'ta oynadığı Bursaspor'da da korona endişesi yaşanıyor.

Türk Telekom ile 15 Mart'ta, Bursaspor ile de 18 Mart'ta mücadele eden Anadolu Efes de şu an diken üzerinde. Kulüpte kırmızı alarm verilirken, herkesin sağlık durumu 24 saat takipte tutuluyor.

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