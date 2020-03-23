23 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Basketbolda corona virüsü alarmı!

Basketbolda corona virüsü alarmı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beko'nun, bazı oyuncularda ve idari kadroda belirtileri görülmesi üzerine ligden 5 ekip daha kırmızı alarm verdi. Sarı-lacivertli ekibin karşılaştığı , ve 'da da panik başladı. Son dakika corona virüs haberleri...

Beko geçtiğimiz günlerde kötü bir haberle karşı karşıya kalmıştı. Sarı-lacivertli ekipten 4 isim ve 1 idareci şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Basketbolcular için ikinci test sonucu beklenirken, ismi açıklanmayan idarecinin testinin pozitif çıktığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti.

Takvim'de yer alan habere göre bu gelişme sonrası 5 kulüpte daha kırmızı alarm verildi. Fenerbahçe 8 Mart'ta , 15 Mart'ta ile oynamıştı. Beşiktaş'ta virüs şüphesine rastlanmasa da önlem olarak herkese test yapılabileceği belirlendi.

TOFAŞ ise takımdaki tüm isimlerin sağlık durumlarının sürekli kontrol edildiğini açıkladı. Beşiktaş'ın 11 Mart'ta karşılaştığı ve 15 Mart'ta oynadığı 'da da korona endişesi yaşanıyor.

Türk Telekom ile 15 Mart'ta, Bursaspor ile de 18 Mart'ta mücadele eden de şu an diken üzerinde. Kulüpte kırmızı alarm verilirken, herkesin sağlık durumu 24 saat takipte tutuluyor.

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