NBA’de bağışlar devam ediyor

Dallas Mavericks, kulüp sahibi Mark Cuban ve oyunculardan Luka Doncic ile Dwight Powell'ın Parkland Hastanesi sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı.

Dallas Mavericks, kulüp sahibi Mark Cuban ve oyunculardan Luka Doncic ile Dwight Powell'ın Parkland Hastanesi sağlık çalışanlarına çocuk bakımı konusunda destek olmak üzere 500 bin dolar bağışlayacağını açıkladı. Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'in testlerinin pozitif çıkmasıyla geçtiğimiz hafta süresiz olarak askıya alınan NBA'de, şu ana kadar 10 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.

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