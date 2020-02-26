Antoine Walker: "Bugün NBA'de oynasam 300 milyon dolar kazanırdım"

Eski NBA oyuncusu Antoine Walker, bugünkü NBA'de 300 milyon dolar kazanabileceğini iddia etti.

NBA'nın 21. yüzyıldaki popülaritesinin artmasının bir kısmı, ligin gelirine bağlı olan maaş tavanının yükselmesi oldu. Gelir artışından dolayı, yıldızlardan rol oyuncularına kadar tüm oyuncular, yeni anlaşmalar ile maaşlarında artışlar gördüler.

Emekli bir uzun forvet olan ve Boston Celtics ile sekiz sezon geçirdikten sonra 2005-06 sezonunda Miami Heat ile şampiyonluk kazanan Walker, bugün NBA'de oynadığı takdirde 300 milyon dolar kazanabileceğini belirtti:

"Eğer bugün oynasaydım, bugünkü NBA'de 300 milyon dolar kazanırdım! Ama bu durum, bence uzunların beceri seviyesini gösteriyor. Uzunların, kısaların yapabileceği bazı şeyleri yapabileceğini görüyoruz. Bunları ben yaparken, benim için zor bir dönemdi; Bir sürü üçlük denediğim için çok laf yiyordum."

"Ama Jim O'Brien'ı gerçekten çok takdir ediyorum. Rick Pitino'nun yerine geçtiğinde, bana bir şutör olarak bu güveni aşılayan kişi oydu. 'Ne zaman şut şansın varsa, at gitsin!' derdi. O bana bu güveni verdiğinde, atmakta sorun yaşamadım. Utangaç değildim (gülüşmeler). Sahaya çıkıp oyunumu oynardım. Şimdi, bu şekilde oynamak heyecan verici görünüyor. Ve izlemesi de öyle! Bu uzunların bazılarının topu tam saha taşımalarını, bir taraftan öbür tarafa götürmelerini ve bazı pivotların dışarı açılıp üçlük denediklerini görmek - Marc Gasol ve Anthony Davis gibi adamların - eğlenceli bir basketbol tarzı izletiyor."

Walker, Basketball-Reference.com'a göre 13 yıllık NBA kariyerinde yaklaşık 108 milyon dolar kazanmıştı. Ancak, bu bir profesyonel olmakla birlikte gelen saha dışı sponsorluklarını hesaba katmıyor.

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