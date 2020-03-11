11 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

NBA'de Golden State Warriors - Brooklyn Nets maçı koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

NBA'de koronavirüs alarmı! Lig tarihinde bir ilk
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 11.03.2020

'nde () yarın 'de oynanacak olan - maçı, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Golde State Warriors kulübünden yapılan açıklamada, maçın oynanacağı Chase Center'da 'a kadar olan tüm etkinliklerin de iptal edildiği belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Avrupa'daki bazı spor müsabakalarının ertelenmesine ve seyircisiz oynanmasına sebebiyet veren koronavirüs salgını, Amerika'yı da etkiledi. 'de 13 Mart Cuma günü TSİ 05.30'da oynanacak - maçının koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Golden State Warriors basketbol takımının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, koronavirüs tehlikesi nedeniyle 'da oynanacak maçı seyircisiz oynanacağı ve karşılaşmaya bilet alan taraftarların ücretlerinin iade edileceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca maçın oynanacağı Chase Center'da 'a kadar olan tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

NBA'DE BİR İLK

Golden State Warriors - Brooklyn Nets maçının seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla birlikte NBA'de ilk kez bir müsabaka, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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