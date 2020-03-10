10 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Mutlu yıllar Obra

Mutlu yıllar Obra
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 60 yaşına girdi. Yönetim, resmi twitter adresinden yayınladığı mesajla Sırp koçu kutladı. Taraftarlar da sosyal medyadan Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesini tebrik etti. F.Bahçe’de 506 maça çıkan Obra, 381 galibiyet alıp, 11 kupa kazandı.

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, 60 yaşına girdi. Yönetim, resmi twitter adresinden yayınladığı mesajla Sırp koçu kutladı. Taraftarlar da sosyal medyadan Avrupa basketbolunun yaşayan efsanesini tebrik etti. F.Bahçe'de 506 maça çıkan Obra, 381 galibiyet alıp, 11 kupa kazandı.
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