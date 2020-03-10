10 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Bucks çöküşte! NBA lideri 3 maçtır kazanamıyor

Bucks çöküşte! Lider 3 maçtır kazanamıyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Amerikan 'nde () , 'ı 109-95 mağlup etti. NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 3. sırasındaki Nuggets, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks'ı 109-95 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Khris Middleton, Eric Bledsoe ve Brook Lopez'den yoksun sahaya çıkan Bucks, üst üste 3'üncü, toplamda 12. yenilgisini aldı. Ev sahibi Nuggets'ta Jamal Murray 21 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Paul Millsap da 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

23 sayı atan Kyle Korver ve 16 sayı kaydeden Sterling Brown, Bucks'ı ayakta tutmaya çalıştı. ise 2 sayı, 5 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 143-138 (uzatmada)

Utah Jazz-Toronto Raptors: 92-101

-: 109-95

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