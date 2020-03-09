09 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Los Angeles Clippers 103-112 Los Angeles Lakers | MAÇ SONUCU

Los Angeles derbisinin kazananı Lakers!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

Batı Konferansı'nın zirvesindeki , en yakın takipçisi Los Angeles 'ı deplasmanda 112-103 yenerek art arda 4. galibiyetini aldı.

süperstarı LeBron James 28 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 2 blokla oynarken, Anthony Davis 30 sayı, 8 ribaund ve 2 top çalma ile katkıda bulundu ve Lakers, LA 'a karşı 112-103 galibiyete ulaştı.

Clippers'ta 'un 31 sayı, 6 ribaunt, Kawhi Leonard'ın 27 sayı ve Montrezl Harrell'ın 20 sayı, 8 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

CEDİ'DEN 19 SAYILIK KATKI!

Cavaliers'ın Spurs'ü konuk ettiği mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Spurs, 'in bitime bir saniye kala attığı basketle maçı uzatmaya (118-118) taşısa da Cavaliers, sahadan 132-129 galip ayrıldı.

Cavaliers'ta Andre Drummond 28 sayı, 17 ribaunt, Collin Sexton 26 sayı, Larry Nance 19 sayı, 10 ribaunt ve 19 sayı, 6 asist, 4 ribauntla oynadı.

Spurs cephesinde DeMar DeRozan 25 sayı, 8 ribaunt, Rudy Gay 19 sayı, 9 ribuaunt ve Dejounte Murray 17 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 6 top çalmayla mücadele etti.

BUCKS, BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAYBETTİ

, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip 'ı 140-131 yendi. Bu sezon ilk defa peş peşe yenilen Bucks, toplamda 11 maçını kaybetti.

Suns'ta 36 sayı, 8 asist, 5 ribaunt üreten Devin Booker ve 25 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double"a imza atan Ricky Rubio, galibiyetin mimarları oldular.

YILDIZ OYUNCUSU GIANNIS

Antetokounmpo'dan yoksun sahaya çıkan Bucks'ta Khris Middleton 39, Eric Bledsoe 28 sayı kaydetti. ise 7 ribauntla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 110-107

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 107-120

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 103-112

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 104-105

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks: 140-131

Washington Wizards-Miami Heat: 89-100

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 109-112

Houston Rockets-Orlando Magic: 106-126

New York Knicks-Detroit Pistons: 96-84

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 132-129 (uzatmada)

Sacramento Kings-Toronto Raptors: 113-118

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko
Joakim Noah LA Clippers'ta Joakim Noah LA Clippers'ta
Cavaliers sahasında Nuggets'ı devirdi Cavaliers sahasında Nuggets'ı devirdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör