Duncan Robinson'dan bir ilk!

Duncan Robinson NBA tarihinde forma giydiği son üç maçta 7 ve üzeri 3'lük atan ilk draft edilmemiş oyuncu oldu. Miami Heat'de 25 yaşındaki guard'ı Duncan Robinson yaptığı bu başarıyla NBA tarihine geçti.

NBA'de çıktığı son üç maçında 7 ve fazlası üçlük isabeti bulan Duncan Robinson, bu sezon Miami Heat takımı ile çıktığı 23 maçta 10.87 sayı, 0.74 asist, 2.96 ribaund ile oynuyor.

Son 3 maçında takımının sayı yükünü çeken Duncan Robinson, Heat'in Wizards ile oynadığı maçta 23 sayı, Pelicans maçında 24 sayı, Orlando Magic karşısında ise 27 sayı ile oynadı. NBA tarihine geçen Duncan Robinson, Heat'in Wizards ile oynadığı maçta 7/11 üçlük isabeti kaydetti. Robinson Wizards'a 23 sayısının yanında 7 ribaund ve 2 asist yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

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