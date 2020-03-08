Cavaliers sahasında Nuggets'ı devirdi | Cleveland Cavaliers 104-102 Denver Nuggets (MAÇ SONUCU)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'ı 104-102 mağlup ederek bu sezonki 18. galibiyetini aldı.
NBA'de normal sezon gece oynanan 6 maçla devam etti. Miili basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da konuk ettiği Denver Nuggets'ı 104-102 yendi. Cedi, 38 dakika süre aldığı mücadele 20 sayı 3 ribaund üreterek galibiyete katkı sağladı. Cavaliers'ta ayrıca Kevin Love 27 sayı 6 ribaund, Colin Sexton ise 25 sayı 6 ribaund 5 asistle oynadı.
Nuggets'ta ise Will Barton'ın 22 sayı 8 ribaund ve Gary Harris'in 18 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
NBA'de gecenin sonuçları:
Charlotte Hornets 108-99 Houston Rockets
Detroit Pistons 105-111 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 118-101 Atlanta Hawks
Golden State Warriors 118-114 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 111-123 Sacramento Kings
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