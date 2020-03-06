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Golden State Warriors'ta Stephen Curry sahalara döndü
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ta yıldız basketbolcu Stephen Curry, sahalara geri döndü. El bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Curry, gece oynanan Toronto Raptors maçında 23 sayı 7 ribaund ve 7 asistle etkili bir oyun ortaya koydu.
NBA'de normal sezon, gece oynanan 4 maçla devam etti. Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve 63 maçta sadece 14 galibiyet alabilen Golden State Warriors'ta el bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 aydır forma giyemeyen Stephen Curry, sahalara geri döndü. Warriors'ın Chase Center'da Toronto Raptors'ı ağırladığı mücadelede 27 dakika süre alan yıldız basketbolcu, 23 sayı 7 ribaund ve 7 asistle etkili bir performans sergilese de takımının 121-113'lük skorla sahadan mağlup ayrılmasına engel olamadı.
NBA'de gece oynanacak 10 maçla devam edecek.
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