06 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Golden State Warriors'ta Stephen Curry sahalara döndü

Stephen Curry sahalara döndü
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 Giriş Tarihi: 06.03.2020

Amerikan () ekiplerinden 'ta yıldız basketbolcu , sahalara geri döndü. El bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Curry, gece oynanan maçında 23 sayı 7 ribaund ve 7 asistle etkili bir oyun ortaya koydu.

'de normal sezon, gece oynanan 4 maçla devam etti. Bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve 63 maçta sadece 14 galibiyet alabilen 'ta el bileğindeki kırık nedeniyle yaklaşık 4 aydır forma giyemeyen , sahalara geri döndü. Warriors'ın Chase Center'da 'ı ağırladığı mücadelede 27 dakika süre alan yıldız basketbolcu, 23 sayı 7 ribaund ve 7 asistle etkili bir performans sergilese de takımının 121-113'lük skorla sahadan mağlup ayrılmasına engel olamadı.

NBA'de gece oynanacak 10 maçla devam edecek.

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