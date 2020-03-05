05 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Ergin Ataman: Olympiakos maçı kolay olmayacak

Ergin Ataman: Olympiakos maçı kolay olmayacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.03.2020

'in ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan , "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar" dedi.

Basketbol Takımı Başantrenörü , Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın 'ın ekibiyle yapacakları maçı taraftarlarının desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde görüşlerine yer verilen Ataman, dün Maccabi FOX ile zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Olympiakos'un bir gün önce oynamış olması bizim için fiziksel açıdan ciddi bir dezavantaj. Uzun bir aradan sonra yeniden seyircimizle buluşuyoruz ve onların vereceği itici güç ve motivasyonla enerjimizi en üst seviyede kullanıp galibiyete ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in Alman oyuncusu Tibor Pleiss, ligde zirvedeki yerlerini korumak istediklerini vurgulayarak, "Olympiakos maçı kolay olmayacak. Çünkü oynadıkları son maçı kazanarak buraya geliyorlar. Salon tamamen dolu olacak. Seyircimizin önünde oynamak bize çok büyük bir güç ve veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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