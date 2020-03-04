04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu: Bu kararı anlaşılmaz buluyorum!

Hidayet Türkoğlu: Bu kararı anlaşılmaz buluyorum!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

7DAYS EuroCup’ta mücadele eden Tekfen 'koronavirüs' nedeni ile İtalyan ekibi ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Başkanı , maçın Belgrad'a alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ve arasında oynanacak 7DAYS EuroCup karşılaşmasında tehlikesi olduğu için Belgrad'a alınmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta 'da oynanması gereken ancak 'daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart'ta 'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum." dedi.

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