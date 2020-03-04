Hidayet Türkoğlu: Bu kararı anlaşılmaz buluyorum!

7DAYS EuroCup’ta mücadele eden Darüşşafaka Tekfen 'koronavirüs' nedeni ile İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, maçın Belgrad'a alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Darüşşafaka ve Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS EuroCup karşılaşmasında Korona Virüsü tehlikesi olduğu için Belgrad'a alınmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum." dedi.

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