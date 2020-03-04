04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Dişi Kanarya turladı

Dişi Kanarya turladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Adana'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek, yarı finale çıktı. İlk periyodu 25-9 önde bitiren sarı- lacivertlilerde 5 isim çift hanelere ulaştı. Kayseri'de ise 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Burke'nin çabası tur atlamaya yetmedi.

Adana'da düzenlenen Kadınları Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında Fenerbahçe, Kayseri Basketbol'u 73-61 yenerek, yarı finale çıktı. İlk periyodu 25-9 önde bitiren sarı- lacivertlilerde 5 isim çift hanelere ulaştı. Kayseri'de ise 24 sayıyla maçın en skorer ismi olan Burke'nin çabası tur atlamaya yetmedi.

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