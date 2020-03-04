Fener ve Efes parkede

THY Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A.Efes bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te İsrail'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

THY Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A.Efes bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te İsrail'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

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