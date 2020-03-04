04 Mart 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Fener ve Efes parkede

Fener ve Efes parkede
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A. bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te İsrail'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki iki ekibimiz F.Bahçe ve A. bugün sahne alıyor. 23 galibiyet, 3 yenilgiyle lider durumdaki Efes, saat 22.15'te İsrail'de Maccabi'ye konuk olacak. 12 galibiyet, 14 yenilgiyle 9. sıradaki F.Bahçe ise Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı saat 20.45'te ağırlayacak.

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