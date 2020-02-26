26 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Toronto Raptors 97-108 Milwaukee Bucks | MAÇ SONUCU

NBA'de zirve mücadelesi!
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde () , 'ı 108-97 mağlup etti. NBA'ye 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın lideri Bucks ile 2. sırasındaki Raptors arasındaki mücadelenin galibi, 108-97'lik skorla konuk ekip Bucks oldu.

Bucks'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 19 sayı, 19 ribaunt, 8 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Son şampiyon Raptors'ta Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet ise 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Cleveland Cavaliers 125-119 Miami Heat | MAÇ SONUCU

LEBRON JAMES BU SEZON İLK KEZ 40 SAYI ATTI

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, sahasında 'ı 118-109 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı. 40 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı. Anthony Davis 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blok, Danny Green de 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 7 ribaunt, Zion Williamson ise 29 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

SONUÇLAR:

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-80

-: 97-108

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 122-124

Denver Nuggets-Detroit Pistons: 115-98

Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 118-109

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 106-118

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 94-112

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes hedef galibiyet Anadolu Efes hedef galibiyet
Cedili Cavaliers Heat'i devirdi! Cedili Cavaliers Heat'i devirdi!
Recep Şan açıklamalarda bulundu Recep Şan açıklamalarda bulundu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör