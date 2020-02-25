25 Şubat 2020, Salı

BASKETBOL

Cleveland Cavaliers 125-119 Miami Heat | MAÇ SONUCU

Cedili Cavaliers Heat'i devirdi!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 25.02.2020 Giriş Tarihi: 25.02.2020

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği , sahasında 'i uzatma sonunda 125-119 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Play-off'lara kalmayı garantileyen Doğu Konferansı lideri , deplasmanda Wizards'ı 3 sayı farkla yenerek bu sezon 49. galibiyetini elde etti.

Khris Middleton 40 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 14 ribaunt, Eric Bledsoe 23 sayı, 10 asist, Donte DiVincenzo 12 sayı, 10 ribuantla "double double" yaptı.

Maçta 16 dakika süre alan milli basketbolcu , 2 sayı ve 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Bradley Beal'in 55, Shabazz Napier'in 27 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.

FURKAN'DAN RAKİP POTAYA 15 SAYI

Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'ı 129-112 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte 49 sayı, 14 ribaunt, 3 asitlik performans sergileyen Joel Embiid galibiyetin mimarı olurken, Tobias Harris 25, Furkan Korkmaz 15 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle mücadeleyi tamamladı.

Konuk takımda Trae Young 28 sayı, 10 asistle "double double" yaptı.

CEDİLİ CAVALIERS SAHASINDA KAZANDI

Kevin Porter Jr.'ın 30 sayıyla oynadığı maçta, 17 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Maça ilk beşte başlayan , 7 sayı, 1 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

Konuk ekipte Goran Dragic ve Bam Adebayo, 22'şer sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 134-137 (Uzatmada)

-: 125-119 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 129-112

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 113-115

Houston Rockets-New York Knicks: 123-112

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 139-123

Utah Jazz-Phoenix Suns: 111-131

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 124-97

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