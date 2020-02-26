26 Şubat 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Anadolu Efes hedef galibiyet

Anadolu Efes hedef galibiyet
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 26. haftasında 27 Şubat Perşembe deplasmanda temsilcisi ALBA ile karşılaşacak.

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports Haber'den yayınlanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda çıktığı 25 maçta 22 galibiyet alıp 3 kez mağlup olan lacivert-beyazlılar, çeyrek finale kalmayı garantileyen tek takım konumunda. Organizasyonda yaptığı 25 maçın 9'unu kazanıp 16'sını kaybeden temsilcisi ise 14. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı 106-105 kazanmıştı.

ARKA ARKAYA 10 MAÇI KAZANDI

Anadolu Efes, 'nde yaptığı son 10 maçı da kazandı. Geçen sezon final oynadığı organizasyonda bu sezon da iddialı bir performans sergileyen lacivert-beyazlılar, son mağlubiyetini 15. haftada 'nın CSKA takımına karşı yaşadı.

İstanbul temsilcisi, sonrasında çıktığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

Cleveland Cavaliers 125-119 Miami Heat | MAÇ SONUCU

AVRUPA'DAKİ 684. MAÇ

Anadolu Efes, ALBA müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 684. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 683 karşılaşmada 386 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 436. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 435 karşılaşmada 229 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

İki takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 10 galibiyet ve bir mağlubiyet gördü. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçı da Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes ile ALBA Berlin arasında Avrupa Ligi'nde oynanan dokuz karşılaşmada lacivert-beyazlılar 8 galibiyet alırken, bir kez de mağlup oldu.

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