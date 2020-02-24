Los Angeles Lakers'tan Cousins'e büyük vefa!
NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers, DeMarcus Cousin'i serbest bırakmıştı. Sakatlanan DeMarcus Cousins'in rehabilitasyon sürecinin Los Angeles ekibinde devam edeceği belirtildi.
Stadium'dan Shams Charania, durumla ilgili şu tweeti attı:
"DeMarcus Cousins'ın, yırtılan çapraz bağını rehabilite etmeye devam etmek için sezonun geri kalanında Lakers ile kalmayı planladığı söylendi."
Cousins geçen yaz Lakers ile bir yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Sakatlığı geçirmeden önce, ekibin yedek pivotu olması bekleniyordu, şimdi ise o rol Dwight Howard'ın oldu.
Boogie, Lakers tarafından Markieff Morris için bir kadro boşluğu oluşturmak adına serbest bırakılmıştı ve bu kararın karşılıklı anlaşarak verildiği düşünülüyor.
Kariyerinde dört kez All-Star olan Cousins, şimdiye dek Sacramento Kings, New Orleans Pelicans ve Golden State Warriors formaları giydi ve 21.2 sayı, 10.9 ribaund ve 3.2 asistlik ortalamalara sahip.
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