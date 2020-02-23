23 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

Milwaukee Bucks 119-98 Philadelphia 76ers | MAÇ SONUCU

Furkan Korkmaz'ın sayıları 76ers'a yetmedi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu 'ın 17 sayı attığı karşılaşmada deplasmanda 'a 119-98 yenildi.

'a konuk olan Philadelphia 76ers; , Shake Milton ve Joel Embiid'in 17'şer sayı kaydettiği mücadelede rakibine 119-98 mağlup oldu.

Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 17 ribauntla "double double" yapıp galibiyette başrol oynadı.

Milli oyuncu ise karşılaşmada forma giymedi.

SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 86-115

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 111-107

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-112

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 119-98

Utah Jazz-Houston Rockets: 110-120

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-105

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