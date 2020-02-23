23 Şubat 2020, Pazar

BASKETBOL

Miami Heat Dwyane Wade'in formasını emekliye ayırdı

Dwyane Wade'in forması emekli edildi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden , evinde Cleveland Cavaliers'ı 124-105 yendiği maç sonrasında efsane oyuncusu 'in 3 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Ev sahibinde Kendrick Nunn 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

2003-2016 ve 2018-2019 yıllarında 'te oynayan Wade'in forması maçın ardından salon tavanına yükseltildi ve emekliye ayrıldı. , Miami Heat'te 3 şampiyonluğu yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı.

Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor.

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