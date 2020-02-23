Miami Heat Dwyane Wade'in formasını emekliye ayırdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Miami Heat, evinde Cleveland Cavaliers'ı 124-105 yendiği maç sonrasında efsane oyuncusu Dwyane Wade'in 3 numaralı formasını emekliye ayırdı.
Ev sahibinde Kendrick Nunn 24 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Cavaliers'ta ise Cedi Osman'ın 19 sayı, 7 ribaunt ve 7 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.
2003-2016 ve 2018-2019 yıllarında Miami Heat'te oynayan Wade'in forması maçın ardından salon tavanına yükseltildi ve emekliye ayrıldı. Dwyane Wade, Miami Heat'te 3 NBA şampiyonluğu yaşarken, 2006 yılında finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 13 kez all-star seçilen Wade, 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda ABD Milli Takımı ile altın madalya kazandı.
Wade, Miami Heat'te en fazla forma giyen, sayı üreten, asist yapan, top çalan oyuncu olma unvanını elinde bulunduruyor.
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