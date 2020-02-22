22 Şubat 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Cedili Cavaliers Wizards'ı yendi

Cedili Cavaliers Wizards'ı yendi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu 'ın "double double" yaptığı maçta , deplasmanda 'ı 113-108 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda 'ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.

16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu.

Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal'ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Dallas Mavericks: 106-122

Washington Wizards-: 108-113

Knicks-Indiana Pacers: 98-106

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 118-101

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 117-127

Thunder-Denver Nuggets: 113-101

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 104-113

Lakers-Memphis Grizzlies: 117-105

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 115-128

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