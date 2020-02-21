Türkiye 65-72 Hollanda l MAÇ SONUCU

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 Elemeleri'nde D Grubu ilk maçında konuğu Hollanda'ya 72-65'lik skorla mağlup oldu. Türkiye ikinci maçında 24 Şubat'ta İsveç'e konuk olacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Radomir Vojinovic (Karadağ), Gintaras Vitkauskas (Litvanya)

Türkiye: Doğuş Balbay, James Metecan Birsen 12, Semih Erden 11, Melih Mahmutoğlu 20, Berkan Durmaz 10, Muhsin Yaşar 2, Kartal Özmızrak 3, Hüseyin Göksenin Köksal 2, Tolga Geçim 5, Metin Türen

Hollanda: Williams 2, De Jong 12, Kherrazi 5, Kok 2, Kloof 27, Franke 16, Vries, Mars, Roeland Schaftenaar 6, Kuta, Olaf Schaftenaar 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 38-41

3. Periyot: 54-54

Türkiye Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için karşılaşmada "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu.

TSK mensuplarının Mehmetçik Tribünü'nden takip ettiği maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Maçın hava atışı öncesi İdlib'de şehit olan askerler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan 1. periyodun ilk 5 dakikası 6-5 Türkiye'nin üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun bitime 3.40 dakika kala 3 sayılık basketiyle skor 10-10'da eşitliği sağladığı periyot, 18-17 Hollanda'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

2. periyodun ilk 3 dakikası 24-24, 6. dakikası ise 29-29 eşitlikle geçildi. Türkiye'nin Melih Mahmutoğlu, Semih Erden ve Berkan Durmaz ile Hollanda'nın ise Roeland Schaftenaar, Kherrazi ve De Jong ile hücumda etkili olduğu ilk yarı sonucunda, soyunma odasına konuk ekibin 41-38 üstünlüğüyle girildi.

Maçta 3. periyodun ilk 5 dakikası Kartal Özmızrak ve James Metecan Birsen'in basketleri sonucunda Türkiye'nin 51-46 üstünlüğüyle geçildi. Periyot, 54-54 eşitlikle sona erdi.

Milli takımın sadece 3 sayı kaydedebildiği son periyodun ilk 5 dakikası, Hollanda'nın 58-57 üstünlüğüyle geçildi. Ay-yıldızlılar suskunluğunu periyodun 6 dakikası geride kalırken Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle bozdu: 60-58. Türkiye, Hollanda'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skor 60-66'da oyunu molayla kesti. Molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki ikinci maçında 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

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