Furkan Korkmaz'lı 76ers uzatmalarda güldü | Philadelpihia 76ers 112-104 Brooklyn Nets (MAÇ SONUCU)
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i uzatmalar sonucu 112-104 mağlup ederek bu sezonki 35. galibiyetini aldı.
NBA'de All-Star arasının ardından gece oynanan 6 maçla devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği ve 4 sayı 1 ribaundla mücadele ettiği maçta Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'dan konuk ettiği Brooklyn Nets'i uzatmalar sonucu 112-104 yendi. 76'ers'te Joel Embiid 39 sayı, 16 ribaund, Tobias Harris ise 22 say 12 ribaundla galibiyette önemli rol oynarken; Nets'te Caris LeVert'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 22 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.
NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:
Milwaukee Bucks 126 - 106 Detroit Pistons
Miami Heat 124 - 129 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 93-103 Charlotte Hornets
Sacramento Kings 129-125 Memphis Grizzlies
Golden State Warriors 105-135 Houston Rockets
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