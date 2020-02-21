21 Şubat 2020, Cuma

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'lı 76ers uzatmalarda güldü | Philadelpihia 76ers 112-104 Brooklyn Nets (MAÇ SONUCU)

Furkan Korkmaz'lı 76ers uzatmalarda güldü
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 Giriş Tarihi: 21.02.2020

Amerikan 'nde (), milli basketbolcu 'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında 'i uzatmalar sonucu 112-104 mağlup ederek bu sezonki 35. galibiyetini aldı.

'de All-Star arasının ardından gece oynanan 6 maçla devam etti. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği ve 4 sayı 1 ribaundla mücadele ettiği maçta Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'dan konuk ettiği 'i uzatmalar sonucu 112-104 yendi. 76'ers'te Joel Embiid 39 sayı, 16 ribaund, Tobias Harris ise 22 say 12 ribaundla galibiyette önemli rol oynarken; Nets'te Caris LeVert'in 25, Spencer Dinwiddie'nin 22 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.

NBA'de günün diğer sonuçları şu şekilde:

126 - 106 Detroit Pistons
Miami Heat 124 - 129 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 93-103 Charlotte Hornets
Sacramento Kings 129-125
Golden State Warriors 105-135

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